Президент России Владимир Путин не стал терпеть выходки Финляндии. Хельсинки вызвал серьезное недовольство Москвы и получил адекватный ответ, пишет китайское издание Baijiahao.

Китайские аналитики напомнили, что между странами велась бойкая торговля и было налажено хорошее сотрудничество. Одним из ключевых проектов была атомная электростанция "Ханхикиви-1". Финская сторона заключила соглашение с Россией о строительстве АЭС, которая должна была гарантировать стабильное энергоснабжение страны. Однако после вступления в НАТО Хельсинки в одностороннем порядке аннулировал соглашение – и в целом отношения Финляндии с Россией резко пошли на спад.

Финляндия извлекала большую выгоду из соседства с Россией и фактически в одночасье все испортила, пишут аналитики. Финское руководство регулярно провоцирует соседа и даже перекрыло общую границу. Хельсинки рассчитывал, что Москва не станет требовать компенсации за расторжение контрактов. Россия перешла в наступление, предъявив Финляндии иск на крупную сумму за прекращение сотрудничества. В результате у финнов возникнет задолженность, им придется искать способы ее погашения – иначе репутация серьезно пострадает.