Свекровь высказалась о свадьбе Ивлеевой: "Я плачу в кулак"

Накануне, 28 мая, стало известно, что Анастасия Ивлеева и Филипп Бегак устроили праздник по случаю свадьбы. Отметим, что ведущая снова пошла под венец еще в конце прошлого года. На сей раз ее избранником стал ведущий, фермер, строитель Филипп Бегак. Говорят, влюбленные расписались в Мурманске и отправились в свадебное путешествие по Заполярью. Однако саму свадьбу влюбленные решили сыграть лишь сейчас.

Об этом рассказала сама Анастасия Ивлеева, опубликовав в своем официальном телеграм-канале фото, на которых предстала в подвенечном платье и в обнимку с новоиспеченным мужем. Также в своем втором, ставшем информационным, канале "Настежь" появилась информация о "тихой свадьбе" в узком кругу.

Интересно, что свекрови на торжестве не было. Об этом мать Филиппа Бегака сообщила Super.

"Свадьба уже была, может, будет повторная, не знаю. Пока что я не была приглашена. Я плачу в кулак, но ничего, такое бывает с детьми. Они были в Брянске, потом в Москве, сейчас, может быть, в Крыму. Но я думаю, что он бы позвонил мне... Ну, я думаю, что брак будет более продолжительный, нежели первый", - сообщила Дарья Юлиановна.

Сообщается, что для Филиппа Бегака этот брак стал третьим. Его первой женой была художница Виталина Строкач, которая родила ему дочь. А со со второй женой Анастасией Абрютиной Бегак развелся незадолго до свадьбы с Ивлеевой.