Российская армия окружает Красноармейск. Украинская армия готовит город к уличным боям. ВСУ вывезли из Покровска (украинское название) органы власти, важные документы. Детей также эвакуировали, причем без согласия родителей, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Киевский режим переименовал Красноармейск в Покровск. Город, расположенный в 66 километрах к северо-западу от Донецка - важнейший транспортный узел ВСУ. Если российские войска возьмут его под контроль, ВС России выйдут к западным границам ДНР и продолжат наступление на Запорожье.

Пушилин ответил на вопрос, готовят ли ВСУ Красноармейск к уличным боям, в кулуарах Форума дорожных инициатив в Сириусе. По его данным, все уже подготовлено, линия обороны города выстроена, передает РИА Новости.