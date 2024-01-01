Тимур Родригез оформил развод

До недавнего времени Тимур Родригез считался одним из редких примеров образцового семьянина в отечественном шоу-бизнесе. С супругой Анной он прожил 16 лет, у пары родилось двое сыновей. Тем удивительнее в конце 2024 года прозвучала новость о разводе шоумена. А вскоре выяснилось, что Родригез встречается с актрисой Катей Кабак.

Поползли слухи, что артист попросту изменил жене. Однако Тимур категорически опроверг эту информацию. По словам артиста, он начал встречаться с Кабак только после того, как объявил жене, что принял решение расстаться. Интересно, что сообщил он ей об этом по телефону.

Сейчас же стало известно, что Родригез оформил развод. Тимур подал заявление о расторжении брака в один из мировых участков в марте. Артисту и его супруге традиционно дали около трех недель на примирение, а на следующем заседании, 24 апреля, официально развели, сообщает Starhit.

Сыновья, 16-летний Мигель и 12-летний Даниэль, остались жить с матерью, никаких имущественных или алиментных вопросов у экс-супругов нет. Тимур Родригез не уклоняется от выполнения своих отцовских обязанностей, регулярно помогает Анне финансово. Также он, по собственному признанию, оставил бывшей жене и детям всю недвижимость.