Информация о новых успехах российских военных в зоне СВО. Поступают сообщения, что наши мотострелки и десантники прорвали оборону неонацистов на ещё одном участке в Сумской области. Освобождён приграничный населённый пункт. Киевские радикалы отступают с большими потерями. А в тыловых районах горят стратегические военные объекты противника.

Пожар на предприятии "Химпром" в Харьковской области тушили всю ночь. Безуспешно. Спрятанные на складах ударные беспилотники, комплектующие к ним, компоненты для ракет и снарядов плавились, словно фольга. Это ответ наших войск на очередную попытку ВСУ атаковать дронами российские регионы. ВКС подняли в воздух 12 "Гераней" и через час положили их точно на заводские корпуса. Налет на позиции бандеровцев продолжается и в эти минуты. Только уже с применение реактивных установок.

Батареи "Ураганов", а после артналета и танки, которые вышли на прямую наводку, расчистили дорогу штурмовикам. Прорыв оказался внезапным. И благодаря поддержке бронетехники - успешным. Вот наши бойцы уже в траншеях, которые противник выкопал в деревне Володаги.

К этому часу населенный пункт полностью освобожден. Националисты, кто успел, попрятались в лесах. Отстреливались. Кричали что-то нецензурное. Но лишь до тех пор, пока не закончились патроны. А потом послушно вылезли из "нор". И под конвоем отправились в тыл наших подразделений.

А вот очень редкие кадры. Но которые лучше всего характеризуют российских и украинских военных. Наши бойцы собирают останки националистов. Насколько корректно позволяет ситуация – укладывают тела. И потом также осторожно, да еще и рискуя попасть об обстрел, уносят в полевые морги. Для последующей передачи ВСУ. А вот как со своими погибшими обращаются бандеровцы. Тут и без комментариев понятно, что никакой эвакуации, опознания, отпевания и передачи родственникам не будет. Мешки просто свалили в лесу, в яму. И засыпали бульдозером.

И такой же бесславный конец ждет и вот этих новобранцев. Инициация батальона "Гуахиро" проходит в лучших традициях нацистов. Факелы, музыка в тон мероприятию, пламенные речи и 2000 тысячи долларов каждому - гонорар для мотивации.

Вот только в шеренге не украинцы, а наемники из стран Латинской Америки. Приехали заработать. Военного опыта – никакого. Всеобщая мобилизация на Украине провалена. И теперь Киев, который превратился в общеевропейскую "Тартугу", собирает по миру разношерстных "отморозков". Дешевая рабочая сила, очень скоро будет отправлена в "мясные штурмы". И гарантировано численность этого батальона российские военные сократят процентов на 70. В первый же месяц.