Тысячи голодающих людей ворвались в продовольственный склад в Газе

Два палестинца погибли и несколько пострадали в результате давки на пункте распределения гуманитарной помощи в секторе Газа.

Тысячи людей, страдающих от голода, ворвались на склад ООН. Израильские солдаты сделали предупредительные выстрелы в воздух, но успокоить толпу не удалось.

В мае Тель-Авив расширил военную операцию в анклаве и объявил о новых правилах доставки продовольствия. Ее разрешили раздавать только в зонах, полностью зачищенных от присутствия ХАМАС. Это лишь усугубило катастрофическую гуманитарную ситуацию, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации.

"Неисчислимые страдания палестинскому населению и остающимся в плену заложникам приносит и гуманитарная блокада Газы, введенная Израилем 2 марта. Несмотря на точечные послабления израильской стороны, в результате которых на прошлой неделе выданы разрешения для ввоза 400 грузовиков с помощью, блокада фактически продолжается", - отметил Небензя.