КПРФ отправила в зону СВО новый гуманитарный конвой

Современное снаряжение, лекарства и письма с пожеланиями скорейшей победы - в помощь фронту. Сегодня партия КПРФ и её Общероссийский штаб отправили в зону СВО и курское приграничье новый гуманитарный конвой.

Грузовики доставят продукты, квадрокоптеры, маскировочные сети, специальное оборудование для защиты от вражеских дронов, а также большую партию мотоциклов и автомобилей повышенной проходимости для разведчиков.

Кроме того, военнослужащим направили письма и открытки от школьников с тёплыми пожеланиями. Это уже 138-й гумконвой от КПРФ. Он посвящён 80-летию Великой Победы и Международному дню защиты детей.