Участник программы "Время героев" погиб в результате взрыва в Ставрополе

Жертвой взрыва в Ставрополе стал ветеран СВО, участник программы "Время героев" Заур Гуциев. Следствие не исключает версию теракта с участием украинских нацистов, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

Неустановленное устройство взорвалось в Ставрополе минувшей ночью. По данным СК России, взрыв прогремел возле жилого дома на улице Чехова. Официальных данных о типе устройства пока нет.

В результате взрыва погибли двое мужчин, один из них – ветеран СВО Заур Гурциев. Возбуждено уголовное дело, рассматриваются разные версии, в том числе теракт. По данным губернатора, обстановка в городе спокойная, ситуация на контроле.