В "Новом Иерусалиме" открывается экспозиция "Свет между мирами"

Выставка - сенсация, пространство, где встречаются Восток и Запад. В подмосковном "Новом Иерусалиме" открывается экспозиция "Свет между мирами". Представлены более полутора сотен живописных полотен и графических работ художников из двух коллекций - России и Узбекистана, в том числе шедевры из всемирно известного музея Савицкого.

В Узбекистан из Москвы художница Надежда Кашина впервые приехала еще студенткой - в творческую командировку. И навсегда влюбилась в сверкающее небо, богатство цвета, природу, людей.

"Создала такие картины, очень эскизные, приподнятые, лучезарные. Они имели большой успех. Это была ее дипломная работа, и ей предложили командировку в Париж после этого. Но она отказалась от этой командировки, решила навсегда переехать в Узбекистан", - рассказала Надежда Плунгян, куратор выставки "Свет между мирами", кандидат искусствоведения.

Новый художественный язык, свобода, субъективность - эти картины не соответствовали требованиям соцреализма и не попадали на выставки. Но основатель музея искусств в Нукусе, Игорь Савицкий, смело сохранял то, что отвергалось системой - и создал одну из самых крупных в мире коллекций русского авангарда. Тщательно отбирали работы 20-30-х годов и в подмосковном "Новом Иерусалиме". На выставке "Свет между мирами" два уникальных собрания объединились. 160 картин - из России и Узбекистана.

"Это не просто дипломатический шаг в сфере культуры, это наше стратегическое сотрудничество в гуманитарной сфере. Это наше с вами созидательное прошлое. Это наша с вами история, история, которая обращается в сегодняшний день", - отметила Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства Российской Федерации.

Выставку готовили три года - десятки картин отреставрировали, совместно исследовали малоизвестные страницы искусства.

"Сегодня наши страны активно развивают сотрудничество, в том числе в сфере культуры, образования, креативной экономики и сохранения наследия. Такие выставки становятся точками соприкосновения, живыми мостами между нашими народами, особенно когда это общая история", - сказала Саида Мирзиёева, первый помощник президента Узбекистана.

Вот яркие, наполненные национальным колоритом картины жизни Узбекистана Александра Волкова - из музея "Новый Иерусалим". А рядом - привезённые из Нукуса виды московских улиц и парков. Это "Сокольники" Николая Тарасова - будто яркая сцена уличного спектакля. Тарасов был синодальным певчим, писал для души и редко показывал свои картины. И выставка полна таких открытий.

"Для нас было важно показать не просто художников 20-30-х годов, а представить целую страницу в истории искусства - как советского, так и российского, и узбекского", - отметила Анна Антипенко - директор музея "Новый Иерусалим".

Эти художники будто делятся сокровенным и говорят на современном языке. Возле картин - звуковые станции. Актёры зачитывают отрывки из дневников художников, звучит музыка того времени. Для полного погружения в искусство - интерактивные инсталляции, которые взаимодействуют с посетителями, подчеркивая: главный объект исследования советских модернистов – человек.

Целая галерея портретов - лица эпохи, обращённые в будущее. Художница, ударник электростанции, мать с младенцем... Борьба индустриализации и природы, размышления о жизни и смерти, традиции и поиск нового - искусство 20-30-х годов оказывается очень близко нам, современникам.