В Москве проходит завершающий этап всероссийского конкурса "Кубок сельских пекарей"

Мастера хлебопекарного дела собрались в эти дни в Москве, чтобы продемонстрировать свое искусство. В столице проходит завершающий этап всероссийского конкурса "Кубок сельских пекарей".

В отборочном туре приняли участие сотни команд, но только 16 дошли до финала. Соревнование зрелищное. Необычные украшения блюд и ловкость рук профессионалов завораживают.

Это не просто конкурс, а площадка для обмена опытом и повышения квалификации. А выиграют в итоге потребители. Лучшие практики внедрят в производство.