В Приморье восстанавливают популяцию кеты

Миллион 400 мальков кеты готовятся к самостоятельной жизни в естественной среде обитания. Они выросли в рыбоводном цехе на реке Шкотовка. Работы начались еще прошлой осенью.

"Икра закладывается в инкубационные ящики двух типов. Вот такие, здесь происходит подача воды, и инкубационные ящики вертикального типа. Здесь меньше воды требуется, так как идет постоянный поток", - рассказал Дмитрий Лиховидов, начальник отдела Большекаменского межрайонного отдела Приморского филиала ФГБУ "Главрыбвод".

Икра лосося развивается в условиях, максимально приближенных к естественным. Затемненные помещения и постоянная циркуляция прохладной воды с высоким содержанием кислорода.

"Остановка процесса подачи воды всего на 15 минут - это уже чревато гибелью. Поэтому вода подается постоянно", - отметил Дмитрий Лиховидов.

От стадии икринки до появления малька проходит чуть больше трех месяцев. Подросшую кету выпускают в так называемый выростной пруд. Кормят ее каждый час. Но здесь молоди уже приходится сталкивать и с природной экосистемой. За счет этого рыба становится более стрессоустойчивой, и повышается ее выживаемость.

Восстановить популяцию кеты сейчас можно только таким искусственным путем, уверяют специалисты. Дело в том, что в природе большая часть лосося не доживает даже до малька. Его съедают другие подводные хищники. И из двух тысяч икринок от одной самки до крупной особи вырастает только около четырех рыб. В искусственных условиях выживаемость минимум в 10 раз выше.

"Из 22 тысяч рек Приморского края, которые считаются нерестовыми, в которых должна водиться кета, у нас остался только север, единичные в центральном приморье, южнее сохраняется только в тех местах, где находятся рыборазводные предприятия", - пояснил Александр Равич, заместитель начальника Приморского филиала ФГБУ "Дальрыбвод", начальник приморского филиала ФГБУ "Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов.

Весной пятисантиметровых упитанных мальков выпускают из пруда. Специалисты убирают затвор и с течением косяк рыб уходит в реку. Ученые установили, что у рыбы есть некая генетическая память, благодаря которой она возвращается на нерест именно в то место и в ту реку, где выросла. Мальки этой кеты вернутся в реку Шкотовка через четыре года.

Впереди у рыбы долгий путь. Около двух недель ей потребуется, чтобы добраться до Японского моря. А затем отправиться в сторону Сахалина и Курильских островов. Специалисты ожидают, что на нерест вернется около 14 тысяч взрослых особей.