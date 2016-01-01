Брэд Питт прервал молчание о разводе с Анджелиной Джоли

Брэд Питт и Анджелина Джоли подали на развод еще в 2016 году. Однако лишь в прошлом году им удалось развестись. Разбирательства тянулись долгие годы, то и дело вокруг актеров поднимались скандалы. И если от окружения Анджелины Джоли периодически попадали в прессу негативные комментарии о Брэде Питте, то тот упорно молчал.

Однако в новом интервью GQ известный голливудский актер все же решил сделать исключение и прокомментировать тяжелый развод с одной из самых красивых женщин на планете. Впрочем, сделал это Брэд Питт максимально безучастно. На вопрос, чувствует ли он облегчение после оформления развода, артист ответил:

"Нет, я не думаю, что это было что-то серьезное. Просто кое-что созрело. В юридическом плане".

Меж тем противостояние Брэда Питта и Анджелины Джоли не закончено. Бывшие супруги продолжают судиться из-за их французской винодельни Château Miraval. Дело в том, что Питта возмутил поступок Джоли, которая продала свою долю за 68 миллионов долларов российскому бизнесмену Юрию Шефлеру. Брэд считает, что Анджелина не имела права делать это без его одобрения. Та же утверждает, будто бывший муж планировал "захватить контроль" над поместьем.

А вот с первой супругой, актрисой Дженнифер Энистон, Брэду Питту удалось наладить отношения. Звезда сериала "Друзья" помогала бывшему мужу справиться с обрушившейся на него критикой во время развода с Джоли. Актера тогда обвиняли в алкоголизме и жестоком обращении с детьми.