Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за угроз семье Мединского

Личности украинцев, высказавших угрозы в адрес помощника президента России Владимира Мединского, установит следствие. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, поручение Бастрыкина последовало за информацией о том, что семье Мединского поступают угрозы со стороны украинских радикалов. Главным следственным управлением СК во взаимодействии с оперативными службами будут приняты все необходимые меры, передает "Интерфакс".

Владимир Мединский возглавляет российскую делегацию на переговорах с Украиной. Первый раунд состоялся в Стамбуле 16 мая. Глава МИД России Сергей Лавров накануне сообщил, что второй раунд переговоров может состояться 2 июня.