В Москве запускают новый стандарт лечения детей с серьезными патологиями

В Москве в преддверии Дня защиты детей открыли шесть специализированных центров лечения маленьких пациентов с хроническими заболеваниями сердца и желудочно-кишечного тракта, а также первый современный Центр быстрой хирургии на базе Морозовской больницы.

Медучреждение посетил сегодня мэр Сергей Собянин. Это стационар кратковременного пребывания. В нем установлено новейшее оборудование. Ежедневно там проводят до 40 операций. При этом применяют малотравматичные и мини-инвазивные методы. Как правило, пациенты уже к вечеру возвращаются домой.

"Сегодня запускаем такой системный проект - оказание помощи детям с тяжёлыми патологиями, хроническими заболеваниями, которые требуют постоянного внимания. Эти 6 центров будут вести детей от диагностики, оказания помощи и последующего наблюдения", - отметил Собянин.

Центры созданы на базе крупнейших многопрофильных стационаров и оснащены оборудованием экспертного класса. К ним прикреплено более четырёх тысяч пациентов.