Новое фото изменившегося сына Наташи Королевой испугало народ

Единственный сын певицы Наташи Королевой и артиста Сергея Глушко Архип счастливо женат на бывшей стриптизерше, а ныне визажистке Анне Волынкиной, более известной как Мелисса Фокс. Влюбленные много времени проводят вместе, часто путешествуют. Например, недавно супруги посещали Японию. Напомним, что Архип Глушко уже много лет увлекается японской культурой и дает частные уроки японского языка.

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Мелисса Фокс опубликовала фотографию, на которой запечатлена с любимым супругом. Однако в Сети неоднозначно отнеслись к снимку. Пока одни восхищались парой и расточали комплименты, другие забили тревогу. По их мнению, Архип Глушко, который с недавних пор постригся почти налысо, выглядит плохо из-за лишних килограммов. Некоторые пользователи Сети заявили, что единственному сыну Наташи Королевой следует срочно худеть.

Нашлись даже и такие комментаторы, кто счел, что у Архипа могут быть проблемы со здоровьем, поэтому он так сильно поправился. Впрочем, другие интернет-пользователи высказали мнение, что Мелисса просто очень хорошо готовит, а у Архипа отличный аппетит.

Отметим, что в августе будет годовщина со дня свадьбы Глушко и Фокс. Влюбленные оформили отношения в Санкт-Петербурге. На свадьбе гуляли, помимо жениха и невесты, родители Архипа и прочие знаменитости.