Госдеп запустил проверку виз студентов Гарварда

Визы всех иностранцев, связанных с Гарвардским университетом, будут пересмотрены. Это касается не только студентов, но и сотрудников учебного заведения. Тотальную проверку обладателей виз запустил госдепартамент США, сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленных сотрудников ведомства.

По последним данным, которые приводит телеканал, особо жесткой проверке подвергнутся студенты из Китая. Это очередной шаг Вашингтона в торговой войне с Пекином.

Администрация Трампа ранее попыталась приостановить действие разрешения Гарварду на прием иностранных студентов. В правительстве США считают, что университет не может обеспечить полную безопасность студентов еврейского происхождения. Проблемы создают активисты, выступающие за права палестинцев. Однако федеральный суд блокировал решение американской администрации. Тем не менее, правительство не сдается: администрация США приостановила проведение новых собеседований на выдачу американских студенческих виз иностранцам.