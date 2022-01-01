В Минюсте рассказали, почему не признали Урганта и Пугачеву иноагентами

Минюст отказался признавать Аллу Пугачеву и Ивана Урганта иноагентами. Заместитель министра юстиции Олег Свириденко объяснил, почему. Как оказалось, ни Примадонна, ни шоумен не нарушали закон, поэтому и нет причин для наложения на них санкций, передает ТАСС.

"Мы без фактуры не работаем. Если человек живет в рамках правового поля, мы это видим. На сегодняшний день оснований для признания их иноагентами нет", - сообщил Свириденко.

Напомним, что карьера Ивана Урганта, который считался одним из самых успешных и востребованных шоуменов в отечественном шоу-бизнесе, покатилась под откос после того, как он в соцсетях разместил изображение черного квадрата вскоре после начала СВО. Программу Урганта на Первом канале поставили на паузу на неизвестный срок, а имя его пропало с афиш.

Что касается Аллы Пугачевой, то в 2022 году вместе с молодым мужем и детьми она покинула Россию. Одно время Примадонна жила в Израиле, потом перебралась на Кипр. Там у семейства есть элитная недвижимость. Вернется ли артистка на родину, неизвестно.