Мерц допустил поставки дальнобойных Taurus Украине

Поставки дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине возможны. С таким заявлением выступил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в эфире телеканала ZDF.

Откровения Мерца последовали за его же прозвучавшими в понедельник словами о том, что ФРГ вслед за Великобританией, Францией и США сняла все запреты по дальности вооружений, передаваемых Киеву. По словам немецкого канцлера, ВСУ теперь могут наносить удары вглубь территории России, и таким оружием их нужно обеспечить.

Отвечая на вопросы журналиста в прямом эфире, Мерц признал, что обучение украинских военных обращению с ракетами может занять долгое время. И если Берлин поставит оружие через полгода или через год, это не поможет Украине сегодня.