Сильная магнитная буря разыгралась на Земле

На Земле началась сильная магнитная буря класса G3. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем официальном телеграм-канале. Он объяснил, что причиной бури стал резкий рост скорости солнечного ветра рядом с планетой. На это отреагировало геомагнитное поле Земли.

По словам Леуса, событие случилось еще в 5.16 утра по московскому времени. Долго оно не продлится, отмечает эксперт.

"Скорее всего, начавшаяся магнитная буря будет непродолжительной и вскоре прекратится, однако возмущения геомагнитного поля, не достигающие уровня магнитных бурь, сохранятся и до окончания сегодняшнего дня, а также в пятницу", - сообщил Михаил Леус.

Отметим, что на днях ученые зафиксировали сверхмощную вспышку класса Х на Солнце. Обычно такие вспышки приводят к выбросу плазмы из тела нашего светила. На Земле они вызывают магнитные бури. В такие дни метеозависимым людям рекомендуют соблюдать режим и принимать необходимые лекарства. Во время магнитных бурь на Земле возможны перебои с радиосвязью, телевещанием и полярные сияния в регионах, где они обычно не наблюдаются.