Со дня смерти Анастасии Заворотнюк прошел год

Популярная актриса, ведущая, звезда комедийного сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк умерла 29 мая 2024 года после продолжительной болезни. О том, что артистка тяжело больна, слухи стали ходить еще несколько лет назад. Одной из последних фотосъемок Анастасии считается та, на которой она вместе с супругом, фигуристом Петром Чернышевым, представила публике дочку Милу. Пара прямо сказала, что это долгожданный ребенок.

Актриса тщательно скрывала беременность. Ей даже удалось попасть и выписаться из роддома без единой "утекшей" в Сеть фотографии. Да и во время болезни ни единого четкого кадра с Анастасией также не появилось в Интернете. Семья ревниво оберегала покой Заворотнюк.

Когда же наступила печальная развязка, близкие сообщили об этом на официальной страничке актрисы в запрещенной социальной сети "Инстаграм". Там же сегодня, 29 мая 2025 года, появилось сообщение, приуроченное к первой годовщине со дня смерти Анастасии Заворотнюк.

"Год без Насти. Без надежды на земное чудо, но с верой, что ей там хорошо и спокойно. И с нашей безграничной любовью и благодарностью к удивительной женщине, которая оставила после себя такой теплый и яркий след. Просим помолиться сегодня за нашу Настю всех, кому она небезразлична", - написали близкие актрисы.

В комментариях многочисленные подписчики выразили соболезнования и печаль из-за трагического события. Не остались в стороне и знаменитости. Так, свой комментарий оставила светская львица, бывшая супруга режиссера Федора Бондарчука Светлана.