ВС России уничтожили командный пункт ВСУ в Николаевской области

ВС России уничтожили командный пункт центра спецопераций "Юг" ССО Вооруженных сил Украины в Николаевской области. Соответствующие кадры опубликовало Минобороны.

По данным военного ведомства, российские войска нанесли комплексный удар расчетом ОТРК "Искандер-М" и беспилотниками "Герань-2". Целью удара стал командный пункт, где располагался личный состав, в том числе высшие офицеры подразделения.

Удар затронул также склад боеприпасов и места стоянки техники. На кадрах объективного контроля, которые публикует Минобороны в Telegram, видна детонация боеприпасов.