Безутешный Чернышев утопил могилу Заворотнюк в цветах

Сегодня, 29 мая, прошел год со дня смерти популярной актрисы, телеведущей, звезды комедийного сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк. Артистка умерла после продолжительной борьбы с опухолью мозга.

Чтобы почтить память актрисы, на ее могилу на Троекуровское кладбище прибыли самые близкие: вдовец, фигурист Петр Чернышев, мать Валентина и старшая дочь Анна.

С самого утра поклонники оставляют на кладбище цветы. С роскошными букетами красных и белых роз прибыл и безутешный вдовец. Весь прошлый год Чернышев каждый месяц приезжал на могилу и ухаживал за участком: сам убирал опавшую листву, подметал и поддерживал порядок. Вот и в этот раз фигурист по-хозяйски расставлял букеты в вазы, перекрестился и приложился губами к кресту, а также уделил внимание дочери Анастасии Анне, нежно обняв ее в качестве приветствия, передает Mash.

В результате и так густо заставленная цветами могила Заворотнюк буквально утопла в подношениях близких и многочисленных поклонников.

Отметим, что Петр Чернышев делал все, чтобы спасти любимую женщину. Ради дорогостоящего лечения Анастасии Заворотнюк фигурист много работал. Тут ему пришла на помощь Татьяна Навка, которая позвала его в несколько своих ледовых шоу, причем однажды даже публично заявила, что деньги с продажи билетов пойдут на помощь актрисе.

Анастасия Заворотнюк, у которой была диагностирована одна из самых агрессивных форм рака, боролась за жизнь несколько лет. На протяжении этого времени родные и близкие неотступно были рядом и старались помочь всеми силами.