В инновационном центре Сколково проходит конференция Startup Village

Ключевое событие сезона в мире технологий. В инновационном центре Сколково проходит международная конференция Startup Village.

Площадка объединила успешных предпринимателей, инвесторов, представителей власти и ученых - всего заявлено более 20 тысяч участников из 30 стран.

В рамках форума пройдут презентации перспективных разработок, гости обсудят последние тренды в отрасли высоких технологий. Запланирована и масштабная деловая программа: ожидается подписание ряда соглашений, в том числе с зарубежными партнерами.