ВС России освободили три населенных пункта в Харьковской области и ДНР

Российские войска освободили три населенных пункта в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, благодаря активным действиям подразделений группировки войск "Запад" в Харьковской области освобожден населенный пункт Строевка. Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Гнатовка в Донецкой Народной Республики. Еще один пункт в ДНР, Шевченко, освободили подразделения группировки ВС России "Центр".

Кроме того, по информации Минобороны, артиллерия группировки "Восток" нанесла удары по укрепрайонам ВСУ в лесополосах на Южно-Донецком направлении. В результате разрушены опорные пункты и укрытия. Противник понес серьезные потери и бежал.