Кремль: Киев пока не дал согласие на новый раунд переговоров

Киев пока не согласился на предложение провести новый раунд переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что мы предложили в понедельник, 2 июня собраться опять в Стамбуле на второй раунд, пока, насколько мне известно, ответ не получен", — сказал Песков.
Представитель Кремля также назвал "неконструктивными" требования Украины немедленно передать российский проект меморандума по мирному урегулированию.
Песков прокомментировал и угрозы в адрес главы российской делегации на переговорах Владимира Мединского.
"Важно, чтобы наши соответствующие службы определили, откуда исходят эти угрозы. Если их источником является Украина и киевский режим, то ситуация более чем вопиющая", - сказал Песков.