Собянин: Сразу шесть специализированных центров лечения детей с серьезными патологиями открыты в Москве

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин открыл Центр быстрой амбулаторной хирургии для детей на базе Морозовской больницы. Всего в городе заработали шесть специализированных центров по разным направлениям.

Этот корпус Морозовской больницы — логичное продолжение развития российской медицины. Технологии совершенствуют, и всё больше патологий хирурги лечат малоинвазивно, в амбулаторном режиме. Количество таких вмешательств выросло настолько, что теперь для них здесь открыли отдельный корпус.

"Это современное здание, современные операционные, оборудованные самым новым современным, актуальным с точки зрения хирургической помощи оборудованием. Рассчитано на 14 тысяч хирургических вмешательств в год. Это большая, огромная цифра, и это порядка 15% всех хирургических вмешательств, которые мы планируем делать в Морозовской больнице", - отметил Валерий Горев, главный врач Морозовской детской больницы.

Сам корпус построили ещё в 1902 году, а три года назад началась его комплексная реконструкция. Здание полностью обновили, сохранив его архитектурный облик, и оснастили всем необходимым для проведения широкого спектра хирургических вмешательств в краткие сроки. Внутри — четыре операционные для разных направлений.

"И ЛОР-операции, и челюстные операции, и урологические операции, которые можно сделать быстро и качественно. Конечно же, они будут проходить через этот стационар", - рассказал Александр Николишин, заместитель главного врача по анестезиологии и реаниматологии.

В этом корпусе дети будут находиться от двух до шести часов. Оформление госпитализации займет всего несколько минут. Помогает в этом принцип цифровой клиники — вся информация о пациенте доступна в электронной медкарте. И после сразу в кабинет врача для предоперационного осмотра.

А это палата пробуждения. Здесь совсем скоро будут просыпаться маленькие пациенты после операций. Все полностью готово к работе: установлены кровати, мониторы и самое современное оборудование.

Всё продумано так, чтобы минимизировать стресс: в палатах даже на оборудовании - яркие рисунки.

"От момента госпитализации до момента выписки дети находятся совместно с родителями. Они размещаются в комфортных одно- и двухместных палатах. Мама или папа сопровождают ребенка до операционной. И соответственно ребенок уже выходя из состояния наркоза, также видит своих родных и близких", - пояснил Михаил Корочкин, заместитель главного врача по хирургической помощи Морозовской больницы.

Этот корпус стал важной частью масштабной модернизации Морозовской больницы и одним из символов нового стандарта детской медицинской помощи в Москве. Сегодня его официально открыл мэр столицы Сергей Собянин.

"Для Московского здравоохранения детская медицина всегда была и остается приоритетом. За последние годы построили от 50 зданий: это новые современные детские поликлиники, детские больницы, перинатальные центры. И вот сегодня запускаем такой системный проект оказания помощи детям с тяжелыми патологиями, хроническими заболеваниями, которые требуют постоянного внимания. Эти 6 центров будут вести детей, от диагностики оказания помощи и последующего наблюдения", - отметил Собянин.

Новые специализированные центры, включая гастроэнтерологические, кардиологические и кардиохирургические, создаются сразу на базе трёх ведущих детских стационаров Москвы: Морозовской больницы, имени Башляевой и имени Филатова.