Победители олимпиад из Москвы собрались в музее-заповеднике "Царицыно"

В этом году московские школьники завоевали почти 2 тысячи дипломов на всероссийской олимпиаде. Сегодня они собрались в музее - заповеднике "Царицыно", чтобы отпраздновать этот абсолютный рекорд.

На IQ-пикнике для участников работают кибер-клуб и другие развлекательные площадки, выступают популярные артисты. Шахматист Сергей Карякин поделится советами, как не терять мотивацию. С превосходными результатами самой главной олимпиады школьников поздравила заммэра Анастасия Ракова, и даже дала нескольким детям телефон, по которому они могут предлагать свои идеи и проекты.

"Мы гордимся вами. Мы вас очень любим. В этом году у нас рекордное количество медалей. Вы завоевали 1863 диплома победителя и призера. Вы лучше всех в стране", - сказала Анастасия Ракова.