В Москве прошел финал конкурса "Московские мастера" по профессии "Кондитер"

С клубникой, мятой, а, может, аперолем? В столице прошёл финал конкурса "Московские мастера". Лучшие кондитеры города показали, какие шедевры можно приготовить из, казалось бы, вполне обычных продуктов. Вдохновение черпали из по-летнему сладкого воздуха и архитектуры Москвы.

Какое оно - лето в Москве: со вкусом сочных ягод или спелых ароматных фруктов, а, может, с кислинкой мяты или горьковатой пряностью душицы?

Десерт в виде огромных ягод с начинкой из свежей малины, гелем апероль и хрустящей основой Марина Монахова, шеф-кондитер небольшой кофейни на севере Москвы, придумывала в перерывах от основной работы. Как и другие участники конкурса, жюри она надеется удивить не только вкусом своего шедевра, но и ноу-хау в области кондитерского мастерства.

"Сегодня уникальный конкурс, потому что жители Москвы имеют возможность получить разные продукты, разные десерты, а сегодня надо выбрать лучший", - отметила Татьяна Савенкова, директор НИИ качества, безопасности и технологий специализированных пищевых продуктов РЭУ им. Г.В. Плеханова, председатель жюри конкурса "Московские мастера".

Особое внимание жюри к выбору ингредиентов, составу и художественному исполнению десертов. Но смотрят еще и на чистоту рабочего места и даже настроение конкурсантов.

Мастера выполняют два конкурсных задания. Первое, что они должны приготовить - плитку или батончик из шоколада с начинкой. А второе - многосоставный сложный десерт, где кондитеры могут проявить фантазию и показать свое мастерство.

На всё про всё у участников три часа. На кону не только денежные призы и награды, но и признание в профессиональном сообществе мастеров.

"С 1998 года в рамках городского конкурса "Московские мастера" мы проводим наш профессиональный конкурс "Повар-кондитер". В данном случае в этом году у нас по профессии "кондитер" - эта профессия и востребована, и она нужная, поэтому мы и проводим", - отметил Артур Никитюк заместитель руководителя Департамента торговли и услуг Москвы.

Жюри решило, что эти пирожные из воздушного бисквита с фисташковым кремом под названием "клубничный бриз" лучше остальных десертов передают атмосферу и настроение фестиваля "Лето в Москве", стартующего уже в это воскресенье. Их автор Ольга Микерина и заняла первое место.