Сегодня в Малом театре открылся мемориальный кабинет Юрия Соломина. Блистательного артиста и режиссёра, который более 30 лет руководил этой легендарной сценой.

В этом году Юрию Мефодьевичу исполнилось бы 90 лет. И коллектив театра решил открыть для зрителей кабинет, в котором работал мастер. Это не просто стол, кресло, книги и фотографии. А пространство памяти и уважения к человеку, который стал судьбой Малого театра.

Теперь зрители смогут пройти по новому маршруту. Из Мемориального фойе - в Щепкинское. Оттуда - в директорское. И, наконец, заглянуть в кабинет Соломина.