В "Сокольниках" открылся Центр восстановления и адаптации птиц

В парке "Сокольники" открылся Центр восстановления и адаптации птиц. Это новое подразделение Московского зоопарка. Специалисты здесь будут оказывать пострадавшим пернатым помощь, а затем выпускать их в дикую природу или распределять по зоопаркам и питомникам.

Этот филин свои новые владения оглядывает недоверчиво. Сидит на жердочке, переминаясь с лапы на лапу. А ведь так хочется расправить крылья и взлететь к облакам. Но пока нельзя - ветеринары запрещают. В соседних вольерах - такие же пациенты. У каждого - свои большие покои. Сокол по-царски безразличен. Чёрный ворон, напротив, от удивления даже клюв раскрыл! Условия проживания для пернатых - как в санатории.

"Мы открываем орнитарий. Как его называют - это даже больше чем орнитарий, это центр адаптации и сохранения птиц на территории парка "Сокольники". В чём важность? Это не просто будет досуговое место для посетителей парка. Это центр просвещения, обучения правильному отношению к птицам, к их повадкам, к их защите", - отметил Алексей Фурсин, руководитель департамента культуры города Москвы.

На территории парка "Сокольники" теперь находится 28 отдельно стоящих павильонов для птиц. Крупные пернатые с сородичами поменьше не пересекаются - у каждого своя территория. А ещё есть отдельный вход для ветеринаров и даже своя операционная. Но главное, конечно, сам птичник. 30 метров в диаметре, 23 - в высоту. Специально, чтобы постояльцам было комфортно восстанавливать здоровье и заново учиться летать.

Работает центр адаптации хищных птиц на базе Московского зоопарка. Многие пациенты успешно переехали сюда как раз при его содействии. На территории проживает 31 особь. Некоторые, вроде краснокнижных аистов, поправив здоровье, уже сменили место жительства. Строят семьи на новом месте, полностью восстановившись.

"Здесь мы будем принимать птицу, попавшую в беду. Хищную и краснокнижную. Все люди, которые смогли спасти птицу и хотят её к нам принести, могут обратиться в кассе здесь в центре адаптации, и наши орнитологи и ветеринары обязательно примут, заберут и будут лечить птицу. Мы надеемся, что этот центр адаптации станет таким центром притяжения любителей птиц и мы надеемся, что мы сможем привить молодому поколению любовь к птице и научить, как правильно заботиться", - рассказала Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.

Следующий этап в планах - это уже помощь не только редким, а и обычным птицам, обитающим в городе. Хотят создать и специальный центр волонтёров, которые готовы помогать пернатым. На территории открыта выставка - активисты только вернулись с фотоотчётом, как спасали птиц на черноморском побережье. Сам центр восстановления и адаптации птиц стал ещё и первым этапом работ по благоустройству и реабилитации территории парка "Сокольники".