В Национальном парке "Лосиный остров" родился детёныш марала

В Национальном парке "Лосиный остров" можно наконец увидеть детёныша марала, который недавно появился на свет.

Мама несколько дней скрывала новорождённого в густой траве. Как только он встал на ноги, скрыть это чудо уже невозможно. Благородный оленёнок только учится ходить: сделав пару крохотных шагов, подолгу стоит, пошатываясь и осматриваясь вокруг. Переведя дыхание, снова устремляется изучать новый мир.

Особенно тяжело даётся спуск: задние ноги не слушаются и всё время пытаются опередить передние. Оленёнок иногда оглядывается - чтобы поймать внимательный взгляд матери, которая неотрывно следит за "путешествиями" своего чада.