Вооруженные силы Украины за сутки потеряли 1245 военнослужащих в зоне ВСУ. Как сообщили в Минобороны России, потери противника в районе ответственности группировки "Север" составили 185 человек, на направлении "Запад" - более 200, в зоне действий группировки "Юг" - до 240.

По данным военного ведомства, российской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение укрытиям американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Целями ударов стали также цех производства ударных беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ.

Российские силы противовоздушной обороны за сутки сбили шесть американских управляемых авиационных бомб JDAM. Также ПВО уничтожила 123 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, при этом 47 из них - вне зоны специальной военной операции.