Светлана Ходченкова призналась, что хочет сбежать

Светлана Ходченкова считается одной из самых закрытых актрис отечественного кинематографа. Она крайне редко посещает светские мероприятия, почти не дает интервью и не снимается в телевизионных программах. Поэтому каждое общение Светланы Ходченковой с прессой расценивается ее многочисленными поклонниками на вес золота.

В новом интервью Marie Claire известная актриса откровенно рассказала о работе и стрессе. Светлана Ходченкова много снимается. Ее график расписан на месяцы вперед. За последнее время у артистки вышло на экраны два больших проекта – "Пророк. История Александра Пушкина" с Юрой Борисовым в главной роли и "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича".

Светлана Ходченкова положительно относится к волнению во время работы. По ее мнению, оно необходимо, чтобы качественно представить персонажа и показать класс.

"Именно переживание и помогает сохранять форму. Cилы аккумулируются, ты собран, ты напряжен – и тогда в кадр входит сгусток твоей энергии и это лучшее, что ты можешь ему предложить", - убеждена актриса.

Артистка считает, что "нельзя быть спокойной", однако это чувство нельзя назвать стрессом, а скорее волнением, и оно только помогает в работе. А вот стресс, объясняет Светлана Ходченкова, крайне негативно сказывается на человеке. Она призналась, что испытывает его, когда выходит в свет. Удовольствия от светских мероприятий актриса явно не испытывает.

"Стресс все-таки разрушает, и вот где он присутствует, так это на светских мероприятиях, откуда первое, чего хочется, – так это сбежать", - призналась Светлана Ходченкова.