Вскрылись новые детали свадьбы Анастасии Ивлеевой

Накануне, 28 мая, стало известно, что Анастасия Ивлеева и Филипп Бегак устроили праздник по случаю свадьбы. Отметим, что ведущая снова пошла под венец еще в конце прошлого года. На сей раз ее избранником стал ведущий, фермер, строитель Филипп Бегак. Говорят, влюбленные расписались в Мурманске и отправились в свадебное путешествие по Заполярью.

Однако саму свадьбу влюбленные решили сыграть лишь сейчас. О "тихой свадьбе" сообщила сама Анастасия Ивлеева в своем официальном телеграм-канале, который она теперь позиционирует как информационный.

Журналисты выяснили детали. Так, "КП-Крым" сообщает, что места в одном из самых люксовых отелей Ялты забронировали еще в начале мая. Разумеется, выбор пал на самый дорогой вариант. Молодожены решили взять не просто номер, а целую виллу с приставкой "премиум". Три ночи в таком домике стоят 660 тысяч рублей.

Целую неделю влюбленные колесили по самым люксовым местам полуострова, побывали на индивидуальной экскурсии с дегустацией в винодельне под Севастополем, там же встретили закат во время романтического ужина. Само торжество Филипп и Анастасия устроили в одном из старинных дворцов, предположительно, Воронцовском.

Местные в Сети утверждают, что 28 мая видели любленных на набережной в Ялте. Невеста была облачена в шикарное белое платье. Заметив пристальное внимание общественности, парочка, впрочем, сбежала.