Эрдоган пообещал использовать все возможности для примирения Москвы и Киева

Анкара использует все свои дипломатические возможности для урегулирования конфликта между Москвой и Киевом. С таким заявлением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара рассматривает нынешний диалог между сторонами как возможность для постоянного мира. По словам Эрдогана, эту возможность нельзя упускать. Потушить большой пожар в регионе – не только гуманитарный долг, это соответствует интересам Турции, приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.

Турецкий лидер отметил, что надеется на достижение желаемого компромисса в результате нынешних мирных усилий. Эрдоган подчеркнул: весь мир увидел, что эта война фундаментально изменила архитектуру безопасности Европы.