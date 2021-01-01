Вот что видела МакSим, когда была в коме: "Нормальные люди решат, что у меня поехала крыша"

В 2021 году МакSим (настоящее имя Марина Максимова) тяжело болела ковидом - певица даже впала в кому, поражение легких у нее было около 90%. За время болезни у артистки атрофировались мышцы ног. Она с трудом передвигалась и похудела на 34 килограмма.

Лишь сейчас певица решила рассказать о том, что видела, когда находилась в коматозном состоянии. "Я должна рассказать историю, которую я зарекалась, конечно, рассказывать. Потому что, если много говорить о том, что я видела, находясь в коме, нормальные люди решат, что у меня поехала крыша", - отметила Марина.

Для начала она подчеркнула: сразу поняла, что видит не сон, а находится в особом пространстве, словно это параллельный мир. Певица прекрасно понимала, что умирает.

"Там" было очень спокойно, по ощущениям — будто бы логическое продолжение жизни. Я не испугалась. Помню, что находилась в холоде. Но когда меня облили ледяной водой, ничего не почувствовала. Мимо прошла женщина, услышала следующую фразу: "Видать, молятся за нее", - рассказала исполнительница.

Когда она пришла в себя, то сразу поняла, что с ней случилось. Однако ее преследовало некое "недопонимание": Марина не могла взять в толк, для чего ее вернули, что ей следует сделать, что исправить. Главное, что она вынесла из того своего состояния, что "в жизни нужно вести себя хорошо", передает Starhit.