Берлин предупредили о последствиях передачи Taurus Киеву

Передача Украине ракет дальнего радиуса действия Taurus резко увеличит вероятность военного конфликта с Германией. Россия вынуждена будет ответить на такой прямой акт агрессии, заявил депутат Госдумы Юрий Швыткин.

Парламентарий подчеркнул, что шаг за шагом страны блока НАТО приближаются к третьей мировой войне. Ракеты Taurus, о передаче которых Киеву говорят в Берлине, будут достигать Москвы и других российских территорий, что совершенно недопустимо. Это вынудит Москву принять еще более жесткие ответные меры, заявил депутат "Ленте.ру".

Парламентарий призвал власти ФРГ вспомнить об уроках Второй мировой войны. В частности, чем для немцев закончилась ситуация с нанесением ударов по России в прошлый раз, в 1945-ом году.