В Москве впервые пройдет масштабный фестиваль ходьбы и бега "10 000 шагов"

Фестиваль ходьбы и бега "10 000 шагов" пройдет 8 июня на территории Бульварного кольца в Москве. Кроме того, для участников любого возраста и уровня подготовки состоится спортивная и развлекательная программы.

"На всех площадках для гостей фестиваля пройдут выступления артистов и молодых музыкантов, а также иммерсивные экскурсии по специально разработанным маршрутам, где каждый участник узнает историю бульваров и необычные факты о них", - сообщили в пресс-службе столичного департамента спорта.

Меж тем в Москве пройдут мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей. Одной из крупнейших площадок станет ВДНХ. 31 и 1 мая там пройдут различные мероприятия на любой вкус. Также состоятся семейные фестивали.

Кроме того, запланированы экскурсии по экспозиции Третьяковской галереи и в центре "Космонавтика и авиация". А Музей кино приглашает увидеть советские анимационные картины.