Трамп назвал санкции против России помехой для урегулирования на Украине

Антироссийские санкции провоцируют эскалацию напряженности, убежден Дональд Трамп. Американский лидер все еще надеется на развитие экономического партнерства с Россией, сообщает Reuters со ссылкой на чиновников Белого дома.

Трамп считает, что санкции могут подорвать надежду на достижение прекращения огня в конфликте. Тем не менее, президент США все равно рассматривает вариант введения новых ограничений. По данным агентства, американские чиновники уже подготовили новый пакет мер – в частности, ограничения против банков и энергетического сектора.

Как сообщалось ранее, минфин и госдеп США разрабатывают потенциальные санкционные пакеты против России. В ведомствах оценивают эффективность существующего санкционного режима и рассматривают возможность отмены некоторых действующих рестрикций.