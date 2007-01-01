Путин призвал ввести льготы для многодетных отцов

Российский лидер Владимир Путин в четверг, 29 мая, в режиме видеоконференции проводит встречу с семьями, награжденными орденом "Родительская слава", матерями, удостоенными почетного звания "Мать-героиня", и членами их семей.

В мероприятии также принимают участие заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова, курирующая в кабмине социальный сектор, и уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Одна из участниц встречи, мама десяти детей Евгения Радионова, обратилась к главе государства ввести льготы для отцов в многодетных семьях. В ответ Владимир Путин отметил, что "мы давно это обсуждаем и думаем над этим".

Также российский лидер выразил надежду на то, что региональные и муниципальные власти, общественные объединения и бизнес также будут наращивать помощь многодетным семьям — помогать им в решении конкретных проблем, сообщает РИА Новости.

Ранее Владимир Путин подчеркивал, что негативную ситуацию со снижением рождаемости в стране надо преодолеть. Особое внимание нужно уделять многодетным семьям — они должны стать примером успеха и общественного признания.

Тем временем в России стремительно растет популярность мужских декретов — в 2024 году количество отцов, которые взяли отпуск по уходу за ребенком, выросло примерно на треть. Тем не менее, чаще с детьми все равно сидят мамы. Хотя уже с 2007 года российские мужчины имеют такое же право взять декретный отпуск, как и женщины, по-прежнему не все об этом знают.