США решили начать серийное производство новой ядерной бомбы

Президент США получит дополнительные возможности для поражения сложных и крупных целей. Самолеты стратегической авиации США уже в июле получат обновленные ядерные авиабомбы: Вашингтон решил начать серийное производство изделия B61-13, сообщило Национальное агентство по ядерной безопасности.

Стоимость модернизированного изделия оценивают в 30 миллионов долларов. Мощность заряда B61-13 составляет 360 килотонн, что делает новую бомбу одной из самых мощных боеголовок в ядерном арсенале США.

Бомбу можно использовать с тактических самолетов и бомбардировщиков стратегической авиации. Одним из первых носителей B-61-13 может стать новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider. Ранее сообщалось, что на предприятии компании Pantex в штате Техас произведена первая атомная бомба B61-13.