Арнтгольц высказалась после слухов о разводе: "Просто нужно, чтобы все было в радость"

Татьяне Арнтгольц 43 года, но кто даст?! Популярная актриса много снимается, успевает уделять время родным и близким, путешествует, ездит по командировкам. При этом артистка буквально сияет красотой и энергией. Как ей это удается, Татьяна Арнтгольц рассказала aif.ru:

"Я уверена: чтобы выглядеть хорошо, не надо делать ничего сверхъестественного. Например, я кайфую от жизни. Если внутри нет злобы, нет зависти, нет того, что бесконечно тебя грызет, то молодым оставаться несложно. Просто нужно, чтобы все было в радость".

При этом актриса подчеркнула, что не прибегала ни к каким сложным косметологическим процедурам и диетам. Арнтгольц рассказала, что давно не ест сладкое, белый хлеб и фастфуд, не пьет газировку. Татьяна не скрывает, что обожает массаж, но в силу большой занятости редко себе его позволяет. А еще ее очень воодушевляла йога, которую пришлось оставить, когда она ждала второго ребенка.

К слову, в последнее время в Сети ходят слухи, что Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц расстались. Якобы не просто так актеры сняли обручальные кольца и перестали вместе выходить в свет. Однако в недавнем интервью артист опроверг эту информацию.