Шойгу: России есть что снимать в ответ на заявления Мерца

России есть чем ответить на снятие западными государствами ограничений в отношении дальнобойности оружия, поставляемого Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом предупредил в четверг, 29 мая, секретарь российского Совета безопасности Сергей Шойгу.

Политик отреагировал на высказывания канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что ФРГ, Франция, Великобритания и Соединенные Штаты сняли лимиты дальнобойности вооружений, которые западные спонсоры отправляют киевскому режиму.

Как подчеркнул Шойгу, говоря о том, "что касается нашей реакции на этот момент, я могу сказать, что, поверьте, нам есть что снимать". Конкретизировать он не стал, повторив, что "нам есть что снимать в ответ на действие", сообщает "Интерфакс".

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что Германия сползает по той же наклонной плоскости, по которой пару раз в прошлом веке уже двигалась. Риторика официального Берлина, по словам дипломата, — это нагнетание напряженности и поддержка войны.

Депутат Госдумы Юрий Швыткин, в свою очередь, подчеркнул, что шаг за шагом страны блока НАТО приближаются к третьей мировой войне. Ракеты Taurus, о передаче которых ВСУ говорят в Берлине, способны достичь Москвы и других российских территорий — это недопустимо и Россию предпринять еще более жесткие ответные меры.