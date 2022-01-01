Принц Уильям без Кейт пришел на свадьбу любовницы: вот что там произошло

Британские СМИ не первый месяц обсуждают новости из дворца. Якобы брак Кейт Миддлтон и принца Уильяма на грани краха. Все дело в любвеобильности наследника престола.



После смерти Елизаветы II поползли слухи, что принц вернул во дворец свою любовницу Роуз Хэнбери. Якобы сам Карл III назначил мужа зазнобы сына на высокую должность, чтобы вернуть семейство из Норфолка в Лондон. То, что у дамы, на которую положил глаз наследник престола, есть супруг, никого не смущает. Газета Daily Express напомнила, что для Уильяма обычное дело, устраивать личную жизнь своих фавориток.

Так, Уильям лично одобрил мужа своей самой большой любви Джекки Крейг и даже летал в Африку, когда у пары родился сын. А в декабре 2022 года принц без жены пришел на свадебную церемонию Роуз Фаркуар. Пышное торжество состоялось в Глостершире.

Связь с Роуз Уильям никогда не скрывал. Девушка давно известна британской прессе не только как бывшая зазноба принца, но и как певица. Она прославилась несколько лет назад, приняв участие в шоу "Голос". Правда, дальше слепых прослушиваний Фаркуар не прошла.

С Уильямом улыбчивая красавица дружила с детства. А во время учебы в колледже они встречались. Считается, что Фаркуар была первой серьезной любовью наследника престола. Пара рассталась по-хорошему. После их романа с принцем Роуз переехала в Нью-Йорк, чтобы изучать актерское мастерство в институте Ли Страсберга. С Уильямом они до сих пор дружат. Правда, не известно, как к этому относится Кейт Миддлтон. Жена принца на свадьбу не пришла.

Венчание Фаркуар и ее супруга Джорджа Геммелла прошло в церкви Святой Девы Марии. Газеты писали, что церемония была похожа на рождественскую сказку. Мужем Роуз стал ветеринар Джордж Геммелл, давний друг семьи. Парень из очень обеспеченной семьи, он является пасынком барбадосского строительного магната Чарльза Уильямса.

Хоть Уильям и принял приглашение на торжество, на свадьбе он чувствовал себя явно некомфортно. Как рассказали очевидцы, принц был угрюм и ушел при первой же возможности.