Самым богатым человеком Восточной Европы стал поставщик оружия Украине

Начавший карьеру с продажи списанных советских танков 32-летний Михал Стрнад составил капитал на продаже оружия Украине. Он стал самым богатым человеком Чехии и Восточной Европы, сумма его капитала - 17,1 миллиарда долларов. Компания Czechoslovak Group (CSG) входит в число крупнейших в Европе производителей артиллерийских снарядов и боевых машин.

Как сообщило издание Idnes, оружейная компания за год увеличила состояние на 7,9 миллиарда долларов. Ее владелец вышел на первое место в списке богатеев Восточной Европы.

Стрнад в этом году обошел владелицу инвестиционной группы PPF Group Ренату Келлнерову, которая в последние годы неизменно занимала первое место в списке самых богатых людей Чехии. Отмечается, что компания CSG развивалась на основе бизнеса отца Михала Стрнада, Ярослава, который в начале 1990-х годов также скупал старые советские танки.