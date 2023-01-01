Сербские оборонные предприятия нарушают объявленный Белградом нейтралитет относительно конфликта на Украине — они поставляют украинским националистам боеприпасы. Об этом в четверг, 29 мая, заявили в Службе внешней разведки России (СВР).

Вклад сербских оборонных компаний в развязанную Западом войну исчисляется сотней тысяч снарядов для реактивных систем залпового огня (РСЗО) и гаубиц, а также миллионом патронов для стрелкового оружия, утверждают в российской спецслужбе.

При этом для прикрытия антироссийской деятельности предприятия ОПК Сербии используют фальшивые сертификаты конечного пользователя, а посредниками выступают члены НАТО: Чехия, Польша и Болгария. Наряду с ними в схему вовлечены некоторые африканские государства.

Своими действиями "сербский военпром пытается выстрелить России в спину", цитирует заявление Службы внешней разведки ТАСС.

Еще в 2023 году появились публикации со ссылкой на секретные документы Пентагона о том, что сербское правительство допускает возможность поставки летальных вооружений для ВСУ. Однако министр обороны Сербии Милош Вучевич заверил, что это ложь.

Президент Сербии Александр Вучич отмечал, что многие ожидали, что "Украина с легкостью победит с современным западным оружием", однако ясно, что это не так — Запад не сумел одолеть Россию руками украинцев на поле боя.