Краеведческий квест "Москва Интересная" пройдет в столице 8 июня

В рамках фестиваля "10 000 шагов" в столице 8 июня пройдет краеведческий квест "Москва Интересная", сообщили организаторы.

"Москва Интересная" - это не просто спортивное ориентирование в городских условиях, это шанс взглянуть на столицу другими глазами, почувствовать ее пульс, проникнуться ее духом. Это возможность стать частью истории, прикоснуться к тайнам прошлого и создать собственные, незабываемые воспоминания о Москве", - рассказали в пресс-службе московского департамента спорта.

Участников в ходе квеста ждет более 100 точек, где им предстоит выполнять задания, отвечать на вопросы о Москве и решать головоломки.

Зарегистрироваться и узнать дополнительные подробности о мероприятии можно здесь.