Лавров предупредил о попытках Запада милитаризировать Арктику

Россия фиксирует попытки стран Североатлантического альянса милитаризовать Арктику и не оставит это без должной реакции. Об этом предупредил в четверг, 29 мая, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Как отметил дипломат, "если мы посмотрим на север континента, то фиксируем там откровенные попытки милитаризации Арктики — поиска предлогов для проникновения туда инфраструктуры НАТО".

Лавров подчеркнул, что подобные неблагоприятные тенденции требуют адекватной реакции — как концептуальной, так и практической. Он выразил убежденность в том, что это мнение разделяет большинство государств Евразии, которых такая ситуация не может устраивать, сообщает ТАСС.

Комментарий российского дипломата последовал за сообщением о планах Великобритании разместить свои войска в Арктическом регионе. Британский министр иностранных дел Дэвид Лэмми заявил, что Лондон считает Арктику зоной пристального внимания с точки зрения геополитической конкуренции, а также ключевым флангом обороны НАТО.

Российский лидер Владимир Путин, выступая на пленарном заседании шестого Международного Арктического форума "Арктика — территория диалога", отмечал важность этого региона для нашей страны. Северный морской путь — это не просто кратчайший маршрут, связывающий Восток и Запад, это стратегический актив России, который должен стать конкурентоспособным на международной арене.