Путин: Семья - в центре всех решений, связанных с национальным развитием

Уход за пятым и последующими детьми должен учитываться в страховом стаже матерей - эту работу нужно довести до конца. Ведь сейчас по закону женщины могут рассчитывать не более, чем на 6 лет, то есть речь максимум о четырех детях. На это еще раз обратил внимание Владимир Путин.

В преддверии Дня защиты детей президент по видеосвязи пообщался с многодетными семьями, которые награждены орденом "Родительская слава", и матерями-героинями. По мнению главы государства, уже в текущем году должны быть созданы условия для перелома сложной демографической ситуации в стране. Для этого на нацпроект "Семья" планируется выделить 17 триллионов рублей.

Владимир Путин подчеркнул, что число многодетных семей в стране уже выросло. В том числе и потому, что они видят такие позитивные примеры.

Путин: Такие крепкие, дружные семьи, как ваши, всегда будут оплотом, гордостью нашей страны. А подлинные семейные ценности для нас, для России и ее граждан, остаются непреложными. Как бы кто ни пытался их оспорить или отменить. Не раз говорил об этом и хочу еще раз подчеркнуть: именно семья с детьми, ее интересы и благополучие - в центре всех наших решений, всех проектов, связанных с национальным развитием. Это очень важно сейчас, поскольку напрямую влияет на качество жизни. Но и работа на будущее.

Одна из семей удивила президента тем, что там вырастили целую футбольную команду - 11 детей. Другие ребята порадовали талантами к рисованию и любовью к поэзии. В том числе - собственного сочинения.

Но говорили и о трудностях. Например, недостаточной поддержке многодетных отцов. В основном они являются добытчиками в своих больших семьях, а вот льготами обделены. Владимир Путин разъяснил, что власти давно прорабатывают этот вопрос. И добавил, что среди многих важных вещей, которые мы делаем в жизни, воспитание детей - главное.