Российский триколор развивается над административным зданием в Строевке Харьковской области. Взяли ее довольно быстро и без особых проблем. И все потому, что боевики ВСУ оказались неготовы к стремительному натиску, хотя заранее соорудили оборонительные позиции в населенном пункте. Первыми по противнику нанесли удар расчеты реактивных установок "Град". Один за другим они выпустили несколько пакетов. Затем точечно отработали ударные беспилотники. Били по постройкам и блиндажам, в которых прятались боевики. Некоторым удалось выжить и даже сбежать со своих позиций. И как только закончилась артподготовка, в Строевку зашли наши штурмовики. Они и взяли населенный пункт под полный контроль.

Благодаря успеху в Строевке армия России прорвала оборону врага на новом участке фронта. И таким образом создала еще один коридор для наступления в Харьковской области.

Ярослав Якимкин, начальник пресс-центра группировки войск "Север": На харьковском направлении нанесено поражение вооруженным формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ, теробороны и отрядам государственной пограничной службы Украины в районе Волчанска, Волчанских хуторов. Потери противника - до 210 военнослужащих, шесть автомобилей, четыре орудия.

В четверг наши бойцы водрузили российские флаги в Гнатовке и Шевченко Первое Донецкой народной республики. Линия фронта постепенно двигается в сторону Днепропетровской области. Там уже вовсю "хозяйничают" наши беспилотники. Они планомерно разрушают оборонительную линию противника, уничтожают технику и пехоту. Прощупывают почву и штурмовики, которые захватывают один опорный пункт за другим. Подразделения ВСУ уже несут первые тяжелые потери. Причем в этот регион наши бойцы пытаются зайти не только с территории Донбасса, но и из Запорожской области.

Кадры с константиновского направления - одного из самых тяжелых для ВСУ. Наступление развивается быстро. Противник еле успевает отступать с позиций. Все идет к тому, что фронт здесь совсем скоро рухнет. Боевики пытаются остановить продвижение нашей армии. К городу стягивают дополнительные резервы. Но это навряд ли как-то поможет. Дороги, ведущие в Константиновку, - под огневым контролем нашей артиллерии и дронов. Российская армия перебивает пути снабжения украинской группировке. По обочинам - десятки сожженных пикапов и бронемашин. И, судя по всему, с каждым днем их количество будет только увеличиваться.